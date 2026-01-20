Konya\'da Kafede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin rastgele ateş açması sonucu S.G. ve B.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan B.C. Konya'da bir hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA