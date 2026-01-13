Konya'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
Konya'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

13.01.2026 23:39
Konya'da kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede eğitim 1 gün süreyle durduruldu.

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 ilçe genelinde; 5 ilçede ise taşımalı eğitim ve bazı mahallerinde yarın olmak üzere 1 günlüğüne eğitim ve öğretime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 ilçeden bazılarında eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Ilgın, Sarayönü ve Yalıhüyük tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzere eğitme 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalar idari izinli sayılacak. Ayrıca Taşkent ve Derbent'te taşımalı eğitim, Hüyük'de taşımalı eğitim gören Başlamış Mahallesi'nde, Emirgazi ilçesinde İkizli İlkokulu ve İkizli, Karaören, Öbektaş ve Göleren Mahallesinden Emirgazi merkeze gelen taşımalı eğitime, Selçuklu ilçesinde Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde eğitim ve öğretine yarın ara verildi.

Kaynak: DHA

Konya'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara
