Konya\'da Kaya Parçası Evin Damına Düştü

Konya'nın Bozkır ilçesinde dağdan kopan kaya parçası çatıyı delip evin damına düştü. Olayda kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi Kuzyaka Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö.'ye ait, kış aylarında boş olan evin üzerine aniden büyük bir kaya parçası düştü. Dağdan kopan kaya, önce evin çinko çatısını yırtarak damın toprak zeminie saplandı. Olay anında evde kimse bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu.

Mahalle sakinleri, aynı mevkide daha önce de benzer taş, kaya düşmesi vakalarının yaşandığını ifade etti. Durumun bildirilmesi üzerine ilgili ekiplerin incelemelerde bulunduğu öğrenildi. - KONYA