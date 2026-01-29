Konya\'da Kaza: 4 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana-Konya Kara yolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikası önünde bulunan kavşakta tali yoldan çıkan otomobile, Adana yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA