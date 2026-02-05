Konya'da Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

Konya'da iki çocukları olan çift, koruyucu ailesi oldukları iki kardeşin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen Mikail ile mutluluklarını katladı.

İki çocuğu olan Rahime (39) ile Hüseyin Akbay (47) çifti, evliliklerinin 18. yılında koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Akbay çifti, 2013'te 13 yaşındaki Abdullah ile 4 yaşındaki Emine'ye evlerinin kapısını açtı.

Çocuklara ömürlerini adayan çift, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen 6 yaşındaki Mikail'in de 2024'te koruyucu ailesi oldu.

Çift, çocuklarla aralarındaki sevginin ve mutluluğun daha da büyüdüğüne inanıyor.

"Onun bana 'Anne' deyişi mutluluk veriyor"

Rahime Akbay, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra anneliği iki kardeş ve Mikail ile tekrardan tatmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İlk başta misafir olarak evlerine gelen Mikali'in neşesiyle herkesi mutlu ettiğini anlatan Akbay, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın hepsi bizim için çok değerli. Oğlumuz Abdullah eve geldiğinde ağlamaya başladı. Sebebini sorduğumuzda kardeşinin de olduğunu, ayrılamak istemediğini söyledi. Bu beni çok etkiledi. Biz Emine'yi de getirdik. Kardeşleri ayırmadık, kocaman bir aile olduk. Depremden etkilenen çocukları evimizde misafir etmek için başvuru yaptık. Mikail ile tanıştık ve koruyucu aile olmaya karar verdik. Depremle ilgili hafızasındaki kötü anıları yok etmeye çalışıyoruz. Mikail cıvıl cıvıl bir çocuk. Mikail hareketli bir çocuk ve onunla ilgilenmek bize mutluluk veriyor. Onun bana 'Anne' deyişi mutluluk veriyor. Onlar gelince çok mutlu olduk. Çocuklar kardeşleri ve ağabeyleriyle güzel vakit geçiriyor. Biz Abdullah, Emine ve Mikail'in başkalarının çocukları olduğunu unuttuk. Onlar bizim çocuklarımız oldu, benim evladım oldu. Onlara bir şey olduğunda benim canım yanıyor."

"Onun neşesiyle biz de neşeleniyoruz"

Hüseyin Akbay ise yıllarca iki kardeşi birbirinden ayırmadan ilgilenmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Abdullah ve Emine'nin eve ilk geldikleri ilk günü unutamadığını vurgulayan Akbay, şunları kaydetti:

"Abdullah ve Emine evimize gelince çok mutlu olduk. Sonra Mikail de gelince evimiz daha da cıvıl cıvıl oldu. Mikail bize neşesiyle mutluluk veriyor. Onun neşesiyle biz de neşeleniyoruz. Çocukları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mikail'in arkasında dolaşmaktan, sofrada beraber olmaktan, markete giderken bile sevinçliyiz. Amacımız, çocuklarımızı vatana millete daha hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek."