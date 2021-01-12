Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere 49 bin 346 lira ceza - Son Dakika

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 13 kişi ile işletme sahibine 49 bin 346 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancık Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin faaliyet gösterdiği ve burada kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, kıraathaneye düzenledikleri operasyonda, 13 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma", işletme sahibine de "kumar oynanması için imkan ve yer sağlama" suçundan 49 bin 346 lira ceza verdi.

Kıraathanedeki kumar malzemelerine de el konuldu.