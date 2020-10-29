Konya'da müstakil evde yangın - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Canımana Mahallesi'nde Fatih Doğan'a ait müstakil evde yangın çıktı. Evde bulunanlar dışarı çıkarken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Mahalle sakinleri de yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA
- Kaynak: İHA
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