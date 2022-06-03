Konya'da oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü - Son Dakika
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Konya'da oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

03.06.2022 16:24
Konya'da oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

Yenibağlar Mahallesi 94255 Sokak'taki evde Memduh S. ile oğlu Murat S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat S. silahla Memduh S'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Memduh S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan kısa süre sonra Murat S. yakalandı.

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Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü - Son Dakika

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