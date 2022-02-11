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Okullarda öğrencilere 112'yle ilgili bilgilendirici video izletildi - Son Dakika

Okullarda öğrencilere 112'yle ilgili bilgilendirici video izletildi

11.02.2022 15:25

Konya Valiliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilere, 112 Acil Çağrı merkezleriyle ilgili bilgilendirici video izletildi.

Konya Valiliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilere, 112 Acil Çağrı merkezleriyle ilgili bilgilendirici video izletildi.

Öğrencilere, olası bir acil durumda tek numaradan (112) ihtiyaçlarına uygun kurumla bağlantı sağlayabilecekleri hazırlanan animasyon eşliğinde anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve polis, jandarma, sağlık, orman, ambulans, sahil güvenlik ile AFAD'ın acil çağrı hatlarının 2021 yılının haziran ayında tek hatta birleştirilmesinin ardından 81 ilde hizmet veren tek numara 112'yle ilgili Konya'da öğrencilere bilgiler verildi.

İzlenen videonun ardından soru-cevap yapıldı.

Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Konya 112 Acil Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesinde yürütülen acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasına 2013'de İtfaiye çağrılarının karşılanmasıyla başlandı, 2014'te Sağlık ve AFAD, 2016'da Jandarma, 2017'de Emniyet entegre edildi, 17 Ağustos 2017'de Orman Yangın ihbarlarının da 112'ye yönlendirilmesiyle süreç tamamlandı.

Acil yardıma ihtiyacı olan herhangi bir vatandaş, telefonla 112'yi aradığında, çağrıyı karşılayan görevli personel telefonu "Acil Çağrı Merkezi" şeklinde açıyor.

Görevli, olaya ilişkin (acil durumun ne olduğu, adres bilgisi) genel bilgileri aldıktan sonra olayı analiz ederek hangi acil yardım ekibi yönlendirilecek ise bu bilgileri sistem üzerinden aynı salon içerisinde bulunan ilgili birim veya birimlerin (Sağlık, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, AFAD ve Orman) personeline çağrıyla aktarıyor.

İlgili birimlerin personeli olayın niteliğine göre aralarında koordinasyon sağlayarak en yakın ekibi olay mahalline sevk ediyor.

Okullarda öğrencilere 112'yle ilgili bilgilendirici video izletildi
Okullarda öğrencilere 112'yle ilgili bilgilendirici video izletildi
Okullarda öğrencilere 112'yle ilgili bilgilendirici video izletildi

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Jandarma, Konya, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda öğrencilere 112'yle ilgili bilgilendirici video izletildi - Son Dakika


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