Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunu okula götüren Metin K. idaresindeki 60 EC 961 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AJE 134 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu M.C.K. (15) yaralandı. Yaralı baba oğul olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA