Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Tuzkaya Mahallesi ile Bozan Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Ç. (33) idaresindeki 42 R 9791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Hayati Ç. ile araçta bulunan Mizgin Ç. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son Dakika

Yeşilköy'den utanç görüntüleri! Sahilde piknik yapıp, arkalarında çöp dağlarını bıraktılar

Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil

İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı

Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu

Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı

Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi

Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu