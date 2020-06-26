Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
YANLARINDA KALMASI İÇİN EVLERİNDE GETİRİYORLARMIŞ Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.
YANLARINDA KALMASI İÇİN EVLERİNDE GETİRİYORLARMIŞ
Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:31 Kaynak: DHA
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