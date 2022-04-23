Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Yabancı uyruklu İsa S. idaresindeki 42 MA 7519 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19) ve Alperen Dere'ye (19) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekipleri, Zileli ve Dere'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.