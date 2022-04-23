Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti

23.04.2022 02:20
Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Yabancı uyruklu İsa S. idaresindeki 42 MA 7519 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19) ve Alperen Dere'ye (19) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekipleri, Zileli ve Dere'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Caddesi, Otomobil, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 02:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement