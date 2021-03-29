Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet T. (51) idaresindeki 06 BHE 459 plakalı otomobil, Yunak- Akşehir kara yolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Önvermez'e (59) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Önvermez'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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