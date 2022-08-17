Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda Gürler'e çarptığı belirlenen sürücü Fatih T. ile yanında bulunan İ.G. gözaltına alınmıştı.

Konya 'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak: AA

Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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