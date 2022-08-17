Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor

17.08.2022 17:16
Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Fatih T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kendisine söz verilen Fatih T, önceki beyanlarını tekrar ederek, uygun görülecek şekilde tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Caddesi'nde 30 Ocak'ta yolda yürüyen Nuri Gürler bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, Gürler belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda Gürler'e çarptığı belirlenen sürücü Fatih T. ile yanında bulunan İ.G. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Fatih T, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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