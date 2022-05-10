Konya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

10.05.2022 15:44
Konya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

Konya'da "Sağlık için Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

Konya'da "Sağlık için Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden Alaaddin Tepesi'ne kadar yürüdü.

Etkinliğe katılanlar "Sağlık için harekete geç" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencilerle birlikte yürüyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Mayıs'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla "Sağlık İçin Hareket Et Günü" günü olarak belirlendiğini söyledi.

Özkan, bu amaçla yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Harekette bereket vardır. Sağlığın muhafazası için hareketliliğin önemine vurgu yapmak üzere hep beraber yürüyoruz." dedi.

Etkinliğe Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kurum yetkilileri ve sağlık çalışanları da katıldı.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Alaaddin Tepesi, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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