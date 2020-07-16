Konya'da selalar okundu - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kentlerde selalar okundu.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Alaaddin Tepesi'nde bulunan Sultanlar Türbesi'nin avlusunda gerçekleştirilen tören, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Ardından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde vatan için canını feda eden edenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm Türkiye'de aynı anda Selalar okundu. Konya'daki Mevlana Meydanı'ndaki Selimiye Camisi'nden de Sela okundu. Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da da selalar okundu. Vatandaşlar dualar etti.