Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

08.06.2022 10:32
Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, geçen ay alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, geçen ay alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İki grup arasında 14 Mayıs'ta çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Ahmet Gökkaya (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gökkaya'nın cenazesi, merkez Karatay ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'ndeki bir iş yerinde, husumetli iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralanmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

17 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal Y, Abdullah Y, Bülent A. ve Taha Abdullah P. tutuklanmış, Hasan S, Musa K. ve Merve K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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