17 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal Y, Abdullah Y, Bülent A. ve Taha Abdullah P. tutuklanmış, Hasan S, Musa K. ve Merve K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'ndeki bir iş yerinde, husumetli iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralanmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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