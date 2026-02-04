Konya\'da STK\'ların Kamu Hizmetlerindeki Rolü Tartışıldı

Konya'da Türkiye'de kamu hizmetlerinin sunumunda sivil toplum kuruluşlarının rolünün masaya yatırıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Ülkemizde ki 102 bin dernek ve 10 milyon dernek üyesi olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İş birliğiyle yürütülen, Türkiye'de Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolünün Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Konya Çalıştayı gerçekleştirildi.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşları (STK) faaliyetlerinin kamusal hizmet bağlamında rollerinin analiz edilmesi, kamusal hizmetler ekseninde kamu-STK iş birliği modellerine ilişkin yurtdışı iyi uygulama örnekleri ile mukayeseli araştırılması ve sivil toplum temsilcilerinin ve kamu kurumu temsilcilerinin bu konuda algı ve farkındalık seviyelerinin ölçülerek karar alıcılara kanıta dayalı politika üretilmesi için model önerilerinin sunulmasının amaçlandığı çalıştaya; Konya Vali Yardımcısı Vali yardımcısı Fatmagül Dalmış, Hacettepe Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof Dr. Pelin Varol iyidoğan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, STK temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

"Türkiye'de 10 milyon dernek üyesi var"

Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Türkiye'de 102 bin dernek ve 10 milyondan fazla dernek üyesi bulunduğunu belirtip, STK'ların ulaştığı gücü şu sözlerle ifade etti. "Ülkemizde 102 bin dernek, 10 milyon derneklere üye vatandaşımız var. STK'larda 50 bin istihdamla 100 milyarın üstündeki para hareketliye güçlü ve dinamik bir yapıya sahibiz. 2025 yılında 630 derneğe 422 milyon proje desteği verdik. Konya'da 2 bin 770 dernek 143 bin üye var. 100'e yakın derneğimiz uluslararası yardım organizasyonu yürütmektedir" dedi.

STK'lar depremde önemli görev yüklendi

Kaya, STK'ların depremde önemli bir görev yüklendiğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi. "Asrın felaketinde deprem bölgesinde3584 sivil toplum kuruluşumuz, 105 bin gönüllüyle inisiyatif almış, büyük felakette aziz milletimizin yanında olmuştur. Sivil toplum kuruluşlarımız, dünyanın neresinde afet, savaş, iç karışıklık varsa, mazlumun- mağdurun yanında olmuştur. İnsani yardımında gayrisafi hasılaya göre dünyanın en çok insanı yardımı yapan devleti durumundayız. Hacettepe üniversitesiyle bu projede; kamu hizmetlerinin hangi alanlarını sivil toplum eliyle yönetilebileceğini inceleyeceğiz. Bu toplantının sonuçlarıyla geniş katılımlı istişareler yaparak, sonuçları raporlayıp, uygulanabilir olanları karar vericilere sunarak, örnek bir çalışmaya imza atmış olacağız" - KONYA