Konya'da STK'ların Kamu Hizmetlerindeki Rolü Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya'da STK'ların Kamu Hizmetlerindeki Rolü Tartışıldı

Konya\'da STK\'ların Kamu Hizmetlerindeki Rolü Tartışıldı
04.02.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 102 bin dernek ve 10 milyon dernek üyesi olduğunu açıkladı.

Konya'da Türkiye'de kamu hizmetlerinin sunumunda sivil toplum kuruluşlarının rolünün masaya yatırıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Ülkemizde ki 102 bin dernek ve 10 milyon dernek üyesi olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İş birliğiyle yürütülen, Türkiye'de Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolünün Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Konya Çalıştayı gerçekleştirildi.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşları (STK) faaliyetlerinin kamusal hizmet bağlamında rollerinin analiz edilmesi, kamusal hizmetler ekseninde kamu-STK iş birliği modellerine ilişkin yurtdışı iyi uygulama örnekleri ile mukayeseli araştırılması ve sivil toplum temsilcilerinin ve kamu kurumu temsilcilerinin bu konuda algı ve farkındalık seviyelerinin ölçülerek karar alıcılara kanıta dayalı politika üretilmesi için model önerilerinin sunulmasının amaçlandığı çalıştaya; Konya Vali Yardımcısı Vali yardımcısı Fatmagül Dalmış, Hacettepe Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof Dr. Pelin Varol iyidoğan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, STK temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

"Türkiye'de 10 milyon dernek üyesi var"

Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Türkiye'de 102 bin dernek ve 10 milyondan fazla dernek üyesi bulunduğunu belirtip, STK'ların ulaştığı gücü şu sözlerle ifade etti. "Ülkemizde 102 bin dernek, 10 milyon derneklere üye vatandaşımız var. STK'larda 50 bin istihdamla 100 milyarın üstündeki para hareketliye güçlü ve dinamik bir yapıya sahibiz. 2025 yılında 630 derneğe 422 milyon proje desteği verdik. Konya'da 2 bin 770 dernek 143 bin üye var. 100'e yakın derneğimiz uluslararası yardım organizasyonu yürütmektedir" dedi.

STK'lar depremde önemli görev yüklendi

Kaya, STK'ların depremde önemli bir görev yüklendiğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi. "Asrın felaketinde deprem bölgesinde3584 sivil toplum kuruluşumuz, 105 bin gönüllüyle inisiyatif almış, büyük felakette aziz milletimizin yanında olmuştur. Sivil toplum kuruluşlarımız, dünyanın neresinde afet, savaş, iç karışıklık varsa, mazlumun- mağdurun yanında olmuştur. İnsani yardımında gayrisafi hasılaya göre dünyanın en çok insanı yardımı yapan devleti durumundayız. Hacettepe üniversitesiyle bu projede; kamu hizmetlerinin hangi alanlarını sivil toplum eliyle yönetilebileceğini inceleyeceğiz. Bu toplantının sonuçlarıyla geniş katılımlı istişareler yaparak, sonuçları raporlayıp, uygulanabilir olanları karar vericilere sunarak, örnek bir çalışmaya imza atmış olacağız" - KONYA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Konya, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da STK'ların Kamu Hizmetlerindeki Rolü Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:38:09. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da STK'ların Kamu Hizmetlerindeki Rolü Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.