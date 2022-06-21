Serinlemek için dün Tol Mahallesi Kaya mevkisindeki eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine giren Talha K. ile Ferhat Ş, bir süre çırpınarak suda kaybolmuş, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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