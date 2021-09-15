Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı - Son Dakika

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Y.E, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Tabancanın bir anda ateş alması sonucu evde bulunan arkadaşı Y.E. (15) başından vuruldu.

İddiaya göre, 15 yaşındaki K.S, merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi'ndeki evlerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.

Konya 'da evde bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı.

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