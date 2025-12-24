Konya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Konya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya\'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
24.12.2025 15:57
Beyşehir'de yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak makas atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hüyük-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki O.T. (43) yönetimindeki 38 JM 630 plakalı meyve yüklü tır, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makasladı. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, tırın 38 ALH 529 plakalı dorsesindeki elmalar etrafa saçıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan meyvelerse toplandıktan sonra çağrılan başka bir araca yüklendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

