Konya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.55 sıralarında Karapınar Konya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. yönetimindeki 42 JJ 924 plakalı otomobil, E.O. idaresindeki 42 AVF 546 plakalı çekici ile buna bağlı 42 FES 24 plakalı yarı römorkun sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü B.P. ile birlikte 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA