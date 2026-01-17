Konya'da Trafik Kazası: Suriye Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Konya'da Trafik Kazası: Suriye Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

17.01.2026 21:39
Konya'da cipin çarptığı Kifa El Hursan hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Kifa El Hursan'a (30), cipin çarpması sonucu hayatını hayatını kaybetti.

Kaza, 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (40) yönetimindeki 35 KF 9450 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Kifa El Hursan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hursan'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hursan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'HAVA SOĞUKTU, ÇOCUKLARI EVE BIRAKTIM'

Kazada Kifa El Hursan'ın kendisini otomobilde bekleyen dini nikahlı eşinin yanına gitmeye çalıştığı, bu sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Ancak, polisin yaptığı kontrolde Hursan'ın dini nikahlı eşi Muhanned El Hursan'ın kaza yerinden ayrıldığı tespit edildi. Yaşanan kazanın ardından Muhanned El Hursan, 1 saat sonra olay yerine geldi. Polis ekiplerinin eşini neden terk ettiği sorusuna ise havanın soğuk olduğunu, aracının içindeki çocuklarını eve bırakmak için kaza yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Suriye, Güncel, Trafik, Konya

