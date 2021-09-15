Konya'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Besci yolunda, Cuma Karabulut'un (65) kullandığı 80 ADD 719 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 42 FU 741 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cuma Karabulut, sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'ya sevk edilen Karabulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.