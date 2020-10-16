Konya'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da otomobilin seyir halindeki traktörün römorkuna çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya- Karaman yolu Güneysınır kavşağında, sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 ED 365 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yusuf Şirinler idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.
Kazada, otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Konya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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