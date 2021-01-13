Konya'da üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde üç ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede, farklı zamanlarda meydana gelen 3 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının failinin U.B. (37) olduğunu tepsit etti.
Halkapınar'da bir evde yakalanan U.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
U.B'nin başka illerdeki 2 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi.
İki iş yerinden ele geçirilen çalıntı 3 dizüstü bilgisayar, sahiplerine teslim edildi. Çalıntı bilgisayarları alan iki iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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