Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika
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Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı

7 saat önce

Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladıUMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.

Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı

UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı, uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.

Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı

Suudi Arabistan, Selçuklu, Konya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:21 Kaynak: DHA
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