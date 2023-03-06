Tıp fakültesi hastanesinde 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasına 3 tutuklama - Son Dakika
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Tıp fakültesi hastanesinde 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasına 3 tutuklama

06.03.2023 18:11
Tıp fakültesi hastanesinde 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasına 3 tutuklama

NECMETTİN Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde ameliyathane için alınan malzemelerin kullanılmış gibi gösterilerek, temin eden şirkete verilip, tekrar hastaneye satışının yapılmak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

NECMETTİN Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde ameliyathane için alınan malzemelerin kullanılmış gibi gösterilerek, temin eden şirkete verilip, tekrar hastaneye satışının yapılmak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si şirket çalışanı, 1'i hastane personeli 3'ü, tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesine alınan malzemelerin, kullanılmış gibi gösterilerek satın alınan şirkete verildiğini tespit etti. Aynı şirketin, malzemeleri yeniden hastaneye sattığı belirlendi. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hastanede ameliyathane teknisyeni olan A.C.Ç. ile şirket yetkilileri B.Y ve H.Ö., 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAKonya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulan suç duyurusunda, üniversiteye bağlı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılan bir kısım sarf malzemelerinin kullanılmadığı halde ilgili görevliler tarafından kullanılmış gibi gösterilerek söz konusu malzemenin, malzeme temin işi yapan şirkete verildiği ve söz konusu malzemenin tekrar hastaneye doğrudan temin yolu ile satılarak kamu zararına sebebiyet verildiğinin iddia edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından şüpheliler hakkında fiziki ve teknik takip yapılmış, söz konusu malzemelerin alım satım işlemlerine ilişkin belgeler incelenmiştir. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 6 şüpheli gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştır. Gözaltına alınıp Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp fakültesi hastanesinde 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasına 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıp fakültesi hastanesinde 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasına 3 tutuklama - Son Dakika
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