Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

KONYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan, 24 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik 4 şüpheliye ait 5 ev ve 4 araca operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olan 24 bin 648 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 250 bin TL ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları Mersin ve Adana'dan temin ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişiden, 1'i tutuklandı, 2'si ifadelerinin ardından, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA))