Son Dakika Haberleri: Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı
Son Dakika Güncel Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı

Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı

6 saat önce

Konya'da yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı, System.String[]

Konya'da yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde tek başına olan 8 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Erdem, odasının pencere camını kırıp içeri giren komşuları tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Engelli çocuğun anne ve babasının, yangın sırasında işte olduğu öne sürüldü.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı: Artık yapamam Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 03:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]