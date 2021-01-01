Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı - Son Dakika

Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı

01.01.2021 02:30

Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı Konya'da yılın ilk bebeği sağlıklı olarak dünyaya gelirken, doğuma giren ebenin de doğum günü olması nedeniyle kutlama yapıldı Konya'da 2021 yılının ilk bebeği 4 kilo 40 gram olarak dünyaya gelen "Yusuf Eren" bebek oldu.

Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı

Konya'da yılın ilk bebeği sağlıklı olarak dünyaya gelirken, doğuma giren ebenin de doğum günü olması nedeniyle kutlama yapıldı

KONYA - Konya'da 2021 yılının ilk bebeği 4 kilo 40 gram olarak dünyaya gelen "Yusuf Eren" bebek oldu. Yusuf Eren'in doğumuna giren ebe Hacer Özer'in de doğum günü olması nedeniyle iki kutlama bir arada yapıldı.

Konya'da Melek ve Enver Ağıl, Yusuf Eren bebeklerine 2021 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Doğum sancıları tutan Melek Ağıl, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelerek doğumu beklemeye başladı. Sancıları artınca doğum odasına alınan genç anne saat 00.03'de normal doğumla 4 kilo 45 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Vahdettin Özkan, bebeğe altın takarak hediyelerini takdim etti.

İki kutlama bir arada yapıldı

Yusuf Eren'in doğumuna giren ebe Hacer Özer'in de doğum günü olması nedeniyle İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Özkan tarafından doğum günü kutlandı.

Kutlamanın ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Arkadaşlarımızı görev başında motive etmek ve onları kutlamak için geldik. Bu vesileyle buradayız. Valiliğimizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği doğum programı var. Yusuf Eren adında bebeğimiz dünyaya geldi. Onun ailesini ziyaret ettik. İlgili doktor arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ayrıca Hacer hanımın da doğum gününü kutlayalım diye geldik" dedi.

Vali Vahdettin Özkan ise, "İçişleri Bakan Yardımcımız teşrif ettiler. Güvenlikle ilgili noktalarımızı ziyaret ederken bu pandemi döneminde özellikle sağlık kamu hizmetinin, sağlık çalışanlarının, hekimlerimize teşekkürlerimizi iletelim dediler. Hem de bebeğe hoş geldin dediler. Şimdi de sağlık çalışanlarımızdan Hacer hanımın doğum günüymüş. Böyle bir sürprizle karşılaştık. Hacer hanım doğum günü olmasına rağmen hastanede çalışıyor. Minik misafirin gelişine refakat ediyor" ifadelerini kullandı.

İkinci çocukları olan Yusuf Eren'i dünyaya getiren anne Melek Ağıl da, "Çok heyecanlıyım, Allah herkese nasip etsin inşallah. Yeni yıl herkese mutluluk getirsin ve virüsten kurtarsın inşallah. İsmini Yusuf Eren koyduk. 4 kilo 40 gram olarak doğdu. Gayet iyi şükür" dedi.

Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı
Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı

Yusuf Eren, Kutlama, Doğum, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti
Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi         
00:27
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi         
23:13
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı         
21:19
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 02:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei