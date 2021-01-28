Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanıkları yargılanıyor

28.01.2021 16:29
Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanıkları yargılanıyor, System.String[]

Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı öne sürülen sanık ile onla bağlantılı olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı öne sürülen sanık ile onla bağlantılı olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Musa Göksu, Hasan Göksu ve Mehmet Ali Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Musa Göksu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Müştekileri dolandırmak istemediğini, alışveriş yaptığını iddia eden Göksu, "Müştekileri zararları kendi beyanlarındaki kadar değildir." ifadesini kullandı.

Sanık Hasan Göksu da daha önce verdiği ifadelerini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Doğan, sanıklar ve müştekiler arasındaki alacak verecek davasıyla bir ilgisinin olmadığını, Musa Göksu'nun yanında çalıştığı için soruşturmaya dahil olduğunu öne sürdü.

Müşteki Durmuş Ali Elibol ise "Sanıklardan şikayetçiyim. Zararım hala karşılanmadı." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Adil H, olay tarihinde Musa Göksu'ya yardım etme amacıyla indirim çadırında bir hafta çalıştığını söyleyerek beyanını şöyle sürdürdü:

"Ben oradayken çantacı Aret, Nazif ve Ümit ismindeki şahıslar çantalarıyla birlikte geldiler. Nazif kendi getirdiği pırlantalarının satışını yaptı. Ümit de kendi getirdiği altınları sattı. Bir hafta sonra çadırda satışın 3 gün daha uzatıldığını söylediler. Bunun üzerine Aret, Nazif ve Ümit, sanık Musa'ya hitaben 'Bu çantalar 3 gün daha kalsın. Bir hafta sonra gelir alırız' dedi. Ancak sanık Musa bunu kabul etmedi, bu şahıslara ödemelerini yaptı. Aralarında alacak verecek meselesini konuştular. Bu şahısların çantalarını da arabalarına biz yerleştirdik."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

Konya'da 15 esnaf, 24 Temmuz 2019'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında aranan Göksu, İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mehmet Ali Doğan, İstanbul, Göksu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika


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