Konya'daki

Konya'nın Çumra ilçesinde, "arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu" ihbarını yaptıktan sonra onu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık ile tutuksuz iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Koyuncu, tutuksuz sanıklar Bayram Emre Koyuncu ve Muhammet E. ile taraf avukatları katıldı.

Veysel Akman'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Koyuncu'nun babası, duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Baba Koyuncu, oğlunun, öldürülen Akman ile herhangi bir sorunun olmadığını öne sürdü.

Oğlunun, kendilerine ait koyunları Akman'a satmak için hayvanların bulunduğu köye gittiğini ifade eden baba, "Oğlum ile Veysel hayvanlara bakmak için evden ayrıldılar. Aralarında bir husumet bulunmuyordu. Araca binip gittiler." diye konuştu.

Ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mevcut deliller göz önünde bulundurularak, Akman'ın sanığa küfür ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Koyuncu'nun, olayı "haksız tahrik" altında işlediği, bu sebeple müebbet olan hapis cezasının azaltılmasını talep etti.

Savcı, tutuksuz sanıklar Bayram Emre Koyuncu ve Muhammet E'nin de suça iştirak etmediklerinin anlaşıldığını, ancak maktul için yardım ve geri bildirim ihlali yaptıklarından dolayı cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından taraf avukatları savunma yapmak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde 21 Mart'ta, Mustafa Koyuncu (45), 112 Acil Servis'i arayarak, bir gün önce beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapmıştı.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirlemiş, ihbarı yapan Mustafa Koyuncu ve kardeşi Bayram Emre Koyuncu ile Muhammet E'yi gözaltına almıştı. Mustafa Koyuncu çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Mustafa Koyuncu hakkında hazırladığı iddianamede, "Kasten insan öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.