Konya'daki belediye başkanı cinayetine ilişkin sanıklardan birine müebbet, 3'üne 15'er yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Konya'daki belediye başkanı cinayetine ilişkin sanıklardan birine müebbet, 3'üne 15'er yıl hapis cezası verildi

12.03.2021 12:17
Konya'daki belediye başkanı cinayetine ilişkin sanıklardan birine müebbet, 3'üne 15'er yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin sanıklardan biri müebbet, 3'ü de 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin sanıklardan biri müebbet, 3'ü de 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Abdurrahman Koç ve babası tutuksuz sanık Abdullah Koç ile Osman K, İrfan K, Necmi Y, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Maktul belediye başkanının annesi Fatma Öztoklu, sanıkların "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

İhsan Öztoklu'dan önce Doğanhisar Belediye Başkanlığını yapan Abdullah Koç'un, oğlunu cinayete azmettirdiğinin olay öncesine ilişkin tanık beyanlarıyla da ortada olduğunu savunan anne Öztoklu, "Oğlumu, ciğerimi yaktılar. Oğlumu elimden alıp, torunlarımı babasız bıraktılar." dedi.

Maktul İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu da seçim süreci boyunca eşinin yanında olduğunu, bu zaman diliminde Koç ailesinin yoğun tehditlerine maruz kaldıklarını söyledi.

Öztoklu, sanıkların cezalandırılmalarını talep ederek, şöyle konuştu:

"Birden fazla katil, sinsice plan kurarak eşimi tuzağa düşürdü ve öldürdü. Eşime karşı tehditleri zaten varken, eşimin bir de seçimi kazanması ona karşı husumetlerini güçlendirmiştir. Son olarak eşimin belediyeye müfettiş çağırarak yolsuzlukları inceleteceğini beyan etmesi bu husumeti daha da arttırmıştır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Kızım ve oğlum baba hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bu sadece bizim davamız değil, kamunun davası. Bu nedenle vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmasını, memleketine hizmet eden başka insanlar ölmesin istiyoruz."

Öztoklu'nun avukatı Cengiz Erkoyuncu da Abdullah Koç'un sadece azmettirici değil, fail olarak da yargılanması gerektiğini savundu.

Sanık Abdurrahman Koç, savunmasında, aniden gerçekleşen, tasarlamanın olmadığı olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ileri sürdü.

Koç, "Babamın beni azmettirdiği söyleniyor. Babam seçimi kazanamadıysa, kazanamadı. Ben neden kendi hayatımı yakayım." şeklinde savunma yaptı.

Baba Abdullah Koç ise "Seçimi kaybedince normal hayatıma döndüm. Bir suçum, günahım yok. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." beyanında bulundu.

Abdullah ve Abdurrahman Koç'un avukatı Musa Doğan da "Olay günü, seçimin üzerinden 54 gün geçmiştir ve aralarında bir problem yoktur. Olayda herhangi bir tasarlama, planlama yoktur." ifadelerini kullandı.

Doğan, Abdurrahman Koç'un eylemini haksız tahrik altında işlediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Abdurrahman Koç'u "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı. Heyet, cezayı "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapise çevirdi. Diğer sanıklar Abdullah Koç ve Osman K. ile İrfan K'ye de "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

Heyet, tutuksuz sanık Necmi Y'nin ise beraatini kararlaştırdı.

"İyi hal" indirimine sitem

Hanife Öztoklu, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen cezanın kendisi ve ailesini tatmin etmediğini belirtti. Öztoklu, "Bu ceza ve canilere uygulanan 'iyi hal' indirimi kabul edilebilir değil. Gerekli itirazlarımız, avukatlarımız tarafından yapılacaktır." diye konuştu.

Olay

Konya'da, 25 Mayıs 2019'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde reklam panosundaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Öztoklu kurtarılamamıştı. Şüpheli Abdurrahman Koç ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Doğanhisar Belediye Başkan adayı Abdullah Koç ve Osman K. gözaltına alınmıştı.

Abdurrahman Koç, İhsan Öztoklu, Doğanhisar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki belediye başkanı cinayetine ilişkin sanıklardan birine müebbet, 3'üne 15'er yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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