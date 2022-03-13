Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

13.03.2022 11:40

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandıKONYA Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin cinayet zanlıları kaçtıkları Isparta'da yakalandı.

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

KONYA Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin cinayet zanlıları kaçtıkları Isparta'da yakalandı. Konya'ya getirilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan 35 yaşındaki Fayzullah Fadai'nin, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayete kurban giden şahsın şüphelilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar sonucunda cinayet zanlılarının N.H. ve A.A. isimli şahıslar olduğu ve olaydan sonra Isparta'ya kaçtıkları tespit edildi. Kurulan özel bir ekip, cinayet zanlılarını yakalamak için Isparta'ya gönderildi. Yapılan araştırmalar neticesinde 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işledikleri öne sürüldü. Cinayet zanlıları, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı
Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı
Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı 8 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü! 'Sevgilisi vardı' mazeretine sığındı 8 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü! 'Sevgilisi vardı' mazeretine sığındı

Cinayet, Isparta, Konya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'daki cinayetin zanlıları Isparta'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement