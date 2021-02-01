Çıralı Obruğu kurudu - Son Dakika

Çıralı Obruğu kurudu

01.02.2021 14:51

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çıralı Obruğu kurudu.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çıralı Obruğu kurudu.

Karapınar'ın kuzeybatısında yer alan ve yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle ön plana çıkan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran, içerisinde insan yapımı mağaralar bulunan obruk, mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu.

Obruğu gezmeye gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşıyor.

Arkadaşları ile obruğu görmeye gelen Veysel Zengin, obruğun tamamen kurumasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Obruk içerisinde kayadan oyma mağaralar olduğunu ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Bu obruk birçok medeniyetin izlerin taşıyor. Obruk, daha önce çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdi. Birçok insan obruğun güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye gelir ve kamp kurardı. Şimdi ise hayal kırıklığı yaratıyor. Obrukta bir damla su kalmamış. Bir zamanlar içerisinde balıklar yaşıyordu. Şimdi ortasındaki ağaçlar ve bitkiler görülüyor. Yeraltı su seviyesinin azalması, kuraklık buradaki güzelliği yok etti. Meke Gölü de daha önce kurmuştu. Acıgöl ve Meyil göllerinde de su çekilmeleri devam ediyor. Umarım kuraklık sona erer ve obruk tekrar eski günlerine kavuşur."

Çıralı Obruğu kurudu
Çıralı Obruğu kurudu
Çıralı Obruğu kurudu
Çıralı Obruğu kurudu

Karapınar, Çıralı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıralı Obruğu kurudu - Son Dakika


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