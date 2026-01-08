Konya Havalimanı Aralık'ta 88 Bin Yolcu Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya Havalimanı Aralık'ta 88 Bin Yolcu Ağırladı

Konya Havalimanı Aralık\'ta 88 Bin Yolcu Ağırladı
08.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Havalimanı, Aralık ayında toplam 88 bin 646 yolcuya hizmet verdi. Uçak trafiği 654 oldu.

Konya Havalimanında Aralık ayında 88 bin 646 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 63 bin 895, dış hat yolcu trafiği ise 24 bin 751 oldu. Böylece Aralık ayında toplam 88 bin 646 yolcu Konya Havalimanı'nı kullandı. Aralık ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 493, dış hatlarda 161 olmak üzere toplamda 654'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 1 milyon 64 bin 524 kilogram oldu. 12 aylık (Ocak-Aralık) dönemde ise Konya Havalimanı'nda yolcu trafiği 970 bin 613, uçak trafiği 7 bin 136, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 11 bin 291 ton olarak gerçekleşti. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Havalimanı, Yerel Haberler, Ekonomi, Aralık, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya Havalimanı Aralık'ta 88 Bin Yolcu Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:50:01. #7.11#
SON DAKİKA: Konya Havalimanı Aralık'ta 88 Bin Yolcu Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.