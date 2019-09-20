Son Dakika Haberleri: Konya İl Sağlık Müdürü Koç'un ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Konya İl Sağlık Müdürü Koç'un ziyaretleri

1 saat önce

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya'nın üç ilçesinde sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Konya İl Sağlık Müdürü Koç'un ziyaretleri, System.String[]

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya'nın üç ilçesinde sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Koç, beraberindeki heyetle önce Hüyük ilçesindeki yapımı tamamlanan Yeni Devlet Hastanesi, 1 Nolu 112 Acil İstasyonu, Hüyük TSM ile Hüyük 1 ve 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Hüyük Devlet Hastanesi'nin sorunsuz bir şekilde yeni binasında hizmet sunduğunu görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Koç, "Eski hastane binamızın da yıkılması ile birlikte hastanemizde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaların da tamamlanması ile çok modern ve güzel bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Koç, Hüyük'ün yanısıra Derbent ve Doğanhisar ilçelerinde de sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu, sağlık çalışanları ile düzenlediği toplantılarda personelin istek ve şikayetlerini dinledi.

Mehmet Koç, Hüyük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu
Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:33:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya İl Sağlık Müdürü Koç'un ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]