KONYA Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş - Son Dakika

KONYA Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş
Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmişKONYA'da kadınlar arasında düzenlenen 'altın günü' sonrası karantinaya alınan sitenin tamamındaki karantina kalktı.
Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş
KONYA'da kadınlar arasında düzenlenen 'altın günü' sonrası karantinaya alınan sitenin tamamındaki karantina kalktı. Sadace 'Kovid-19' testi pozitif çıkan ismi açıklanmayan bir kadın ile temasa geçtiği 17 kişinin evleri karantinaya alındı. Koronaviüse yakalanan kadının ise pozitif olduğunu bilmeden 2 gün üst üste 'altın gününe' katıldığı belirtildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede bazı kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine gittiği hastanede yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Kadının temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için ilk önce sitenin tamamı karantina altına alındı. Ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu virüse yakalanan kadının 17 kişiyle temase geçtiği belirlendi. Bunun üzerine sitenin tamamındaki karantina kaldırılıp, temaslı kişilerin bulunduğu 16 daireye karantina uygulanmaya başlandı. Sitede vaka sayısında artış olmadığı ve kadının temasa geçtiği 17 kişinin ise filyasyon ekipleri tarafından takibe alındığı, herhangi bir karonavirüs belirtisi olması halinde o kişilerle ilgili gerekli tedavilerin başlanacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:53 - Kaynak: DHA
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