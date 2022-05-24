Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

24.05.2022 10:14
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

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