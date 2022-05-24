Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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