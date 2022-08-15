Konya'da bir araca ve boş eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da bir araca ve boş eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı

15.08.2022 13:32
Konya'da bir araca ve boş eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde karşı şeride geçip bir araca çarpan tır, yol kenarındaki eve çarparak durabildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde karşı şeride geçip bir araca çarpan tır, yol kenarındaki eve çarparak durabildi.

Konya'dan Akşehir'e giden B.G. (39) yönetimindeki 33 CDE 73 plakalı tır, Doğrugöz Mahallesi D-300 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aştı.

Karşı yönden gelen N.Ü. (38) idaresindeki 16 KOA 35 plakalı araca çarpan tır, yol kenarındaki iki katlı eve çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan sürücü B.G. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılmayan boş evde hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir araca ve boş eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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