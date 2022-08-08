Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

08.08.2022 13:10
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde olan 42 SM 253 plakalı hafif ticari araç, Karabayat Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek devrilen aracın sürücüsü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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