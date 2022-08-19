Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

19.08.2022 10:11
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerinin sokak torbacısı olarak tabir edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerinin sokak torbacısı olarak tabir edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir'de sokak torbacılarına yönelik 3 ay boyunca devam eden teknik takibin ardından operasyon için harekete geçti. Farklı adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle beraber uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamalarıyla Ufuk S., Mustafa Y. ve Ferhat Y. gözaltına alındı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli Beyşehir Adliyesine sevk edildi. 3 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Seydişehir Kapalı cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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