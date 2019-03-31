Konya'nın Çeltik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...
1 saat önce
Konya'nın Çeltik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Meşe kazandı.
Konya
'nın Çeltik
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ali Meşe
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Meşe 3 bin 365, İYİ Parti
adayı İzzet Çalık
bin 560, Saadet Partisi
adayı Arif Ali Şahbaz
32 oy aldı.
Meşe'nin öz geçmişi -
Ali Meşe, 1984
yılında Çeltik ilçesinde doğdu. Çeltik Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Meşe, kurduğu inşaat şirketlerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.
AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Meşe, evli ve üç çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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