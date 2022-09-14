Ekiplerce, A.Y.G'nin (44) evinde yapılan aramada, bir cep telefonu, 38 muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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