Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

14.09.2022 10:13
Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde parayla büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde parayla büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce, A.Y.G'nin (44) evinde yapılan aramada, bir cep telefonu, 38 muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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