Traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.09.2022 23:27
Traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktörle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktörle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Ereğli- İvriz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (58) yönetimindeki 42 ACA 723 plakalı traktör, karşı yönden gelen Burak Sarpkaya (32) idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri bir yaralıya kalp masajı yaparken, yaralı iki kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Burak Sarpkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Volkan Bardakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Konya'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
22:14 Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı
21:51 Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü
21:48 Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 23:27:46. #1.11#
SON DAKİKA: Traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement