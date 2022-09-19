Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.

Kaynak: AA

Nurettin Akbuğa, Tuzlukçu, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da ilçe belediye başkanını darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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