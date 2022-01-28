Konya Türkiye'nin en soğuk ikinci şehri oldu - Son Dakika

Konya Türkiye'nin en soğuk ikinci şehri oldu

KONYA - Konya'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini arttırırken, kent merkezi en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Kentte öğle saatlerine doğru termometreler-12 derece olarak kaydedildi. Türkiye genelinde en soğuk ikinci bölge ise eksi 27.2 derece ile Konya'nın Seydişehir ilçesi oldu.

Konya ve çevre ilçelerindeki kurak geçen yılın ardından geçen ay başlayan kar yağışı ile bereket sevinci yaşanıyor. Kar yağışıyla beraber Konya merkezde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulurken, bazı ilçelerde yaklaşık 2 metre olarak kayıtlara geçti. Kent merkezi başta olmak üzere bütün ilçeler beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışıyla birlikte gelen soğuk hava etkili olurken, kent merkezinde öğle saatlerine doğru termometreler -12 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının ardından parklarda bulunan yapay havuzların buz tuttuğu görüldü.

"Bugün diğer günlerden daha soğuk"

Bugün havanın diğer günlerden daha fazla soğuk olduğunu söyleyen parkta yürüyüş yapan Mustafa Akçay, "Koşucuyum, koşarken maske takılmaması gerektiğini bilim adamları söylüyorlar. Doğrudur akciğerlerin etkilenmemesi için ama bugün hava çok soğuk, dolayısıyla maskeli bir şekilde yürüyüşü tercih ediyorum, vücuduma daha fazla etki olmaması için. Buzda kaymamak için de küçük adımlar atıyorum ve kollarımı mutlaka ellerim cebimde değil dışarıda olarak yürüyorum. Hatta biraz da belimi bükerek koşuyorum, bu şekilde buzun üzerinde rahatlıkla koşabiliyorum" dedi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci şehri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece Türkiye'nin en soğuk şehri -27,6 dereceyle Kahramanmaraş Göksun olurken, ikinci en şehrin ise Konya olduğu raporlandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 27,2 derece ölçüldü.