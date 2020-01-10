Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı - KONYA - Son Dakika

Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı - KONYA

7 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derebucak'ta okul bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak oldu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derebucak'ta okul bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak oldu.

Toprak, yerel yöneticilerle bir araya gelmek üzere gittiği Derebucak'ta, Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulunun bahçesinde kardan adam yapan çocukları gördü.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, çocukların eğlencesine ortak olan Toprak, havuçtan burun yaptığı kardan adama Konyaspor atkısı taktı.

Toprak'a sohbet ettiği ilkokul öğrencilerinden biri kartopu atınca, Vali de ona karşılık verdi. Öğrencilerle bir süre kartopu savaşı yapan Vali Toprak'a, çok sayıda kartopu isabet etti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da çocuklarla kartopu oynadı.

Öğrencilerin eğlenceli anları görüntülere de yansıdı. Toprak, "Size hediye verecektim ama bana savaş açtınız" sözleriyle şakalaştığı öğrencilere oyuncak verdi.

Vali Toprak, burada, okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim hakkında bilgi aldı ve onların taleplerini dinledi.

Toprak ve beraberindekiler daha sonra toplantıya katılmak üzere kaymakamlığa hareket etti.

Okulun ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinden Hüseyin Ballı, Vali Toprak'ı karşılarında görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Vali, kardan adam yapınca yanımıza geldi. Sonra ben ona kartopu attım, o da bize attı. Sonra herkes attı. Onlar attı, biz attık böyle devam etti, gitti. Biz yendik. Tabii hediye aldık, yenemeseydik hediyeyi unutacaktık. Çok eğlenceliydi. Çok sayıda isabet ettirdim. Valinin adamlarına da attık." diye konuştu.

Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı - KONYA

Mustafa Toprak, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
"Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
18:13 Denizli inşaat sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
18:13 Kilyos'ta balıkçı teknesine çarpan tanker havadan görüntülendi - Son Dakika
18:12 Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı - Son Dakika
18:12 Kilyos'un 7 kilometre açıklarında arama kurtarma çalışması devam ediyor - Son Dakika
18:12 Edirne eğitimde rekabetçi 3 il arasında yer aldı - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:16:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı - KONYA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]